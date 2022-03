Ведущего "Оскара" после удара от Уилла Смита сравнили с Головкиным

Ведущего "Оскара" Криса Рока сравнили с Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) после пощечины от Уилла Смита, передает корреспондент Vesti.kz.

Комментатор Дэн Каноббио сравнил инцидент с участием актеров на церемонии вручения "Оскара" с атакой мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 КО), когда казахстанец уверенно выдержал удар соперника.

"Крис Рок выстоял после удара Уилла Смита, как GGG в своем расцвете", - подписал видео автор поста.

Ранее Рока поставили в один список с Головкиным, а также предложили гонорар за их очный поединок.

Chris Rock ate that Will Smith slap like a prime GGG pic.twitter.com/Izr9GrfGtb