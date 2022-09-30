Василий Левит высказался о новой должности после ухода из сборной Казахстана

Серебряный призер Олимпийских игр по боксу Василий Левит рассказал в интервью "Хабар 24" о работе в Антикоррупционной службе, сообщает корреспондент Vesti.kz. Титулованный спортсмен раскрыл свои задачи.

Ранее отмечалось, что экс-лидер сборной Казахстана назначен руководителем управления физической подготовки персонала Агентства по противодействию коррупции.

"Я второй день только вышел. Но то, что я увидел, как говорится, есть материал, есть с чем работать. Я думаю, что у нас радужные перспективы. Задачи, на первый взгляд, простые. В общем, поднять физическое здоровье, физический функционал сотрудников.

Все-таки у основного состава сидячая работа. Наверное, еще одна из задач - популяризировать спорт. И все же Василий - не тренер, у него другие функции, например, строить план спортивной подготовки в целом", - поделился 34-летний Левит.

Василий Левит после ухода из сборной Казахстана получил новую должность