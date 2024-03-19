Умер известный российский журналист Василий Уткин

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Вчера 21:16
©ФК "Эгриси"

Сегодня, 19 марта скончался известный российский журналист, комментатор и блогер Василий Уткин, сообщают Vesti.kz.

Ему было 52 года.

"Нам очень больно писать этот пост. Но это правда. Василий больше не с нами", - говорится в сообщении любительского футбольного клуба "Эгриси", которым владел Уткин.

Уткин стал известен благодаря работе на российских телеканалах "НТВ" и "НТВ-плюс". В последние годы он активно занимался блогерской деятельностью и развивал команду "Эгриси", которая представлена в медиафутболе.

Метки:
Утраты Журналисты Россия

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