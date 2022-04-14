Младший брат комика Криса Рока Кенни Рок выразил желание подраться с актером Уиллом Смитом в боксерском поединке, сообщает "Матч ТВ".

"Нет, не он, а я должен выйти на ринг с Уиллом Смитом, - ответил Кенни Рок на вопрос, считает ли он, что Крис Рок и Уилл Смит должны выйти на ринг вместе. Кенни Рок сказал, что сомневается, что его брат принял извинения Уилла Смита в соцсети".

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Напомним, Уилл Смит дал сильную пощечину ведущему Крису Року за шутку про его жену, которая страдает от алопеции (патологическое выпадение волос). Инцидент произошел на вручении "Оскара", где Смит был награжден за лучшую мужскую роль в спортивной драме "Король Ричард". Его персонаж - Ричард Уильямс - отец теннисисток Серены и Винус Уильямс.

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