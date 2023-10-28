Тайсон Фьюри назвал лучшего футболиста в мире

Британский боксер Тайсон Фьюри высказал свое мнение о том, кто является лучшим футболистом в мире, передают Vesti.kz.

Фьюри признался, что он является фанатом нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, который сейчас выступает за саудовский "Аль-Наср".

"Криштиану, ты лучший футболист в мире из когда-либо живущих. Я твой большой фанат, я смотрел все твои матчи, когда ты играл за "Манчестер Юнайтед" в первый и во второй раз. Также наблюдал за твоей игрой в "Реале", – сказал Фьюри в беседе с Роналду.

Фьюри и Роналду встретились в Эр-Рияде. Напомним, что в столице Саудовской Аравии пройдет поединок между британским боксером и Фрэнсисом Нганну. Их бой запланирован на вечер 28 октября на арене "Кинг Фахд Интернейшнл".