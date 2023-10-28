Тайсон Фьюри назвал лучшего футболиста в мире

Новости спорта Еще Около спорта
Вчера 19:30
©instagram.com/toprank

Британский боксер Тайсон Фьюри высказал свое мнение о том, кто является лучшим футболистом в мире, передают Vesti.kz.  

Фьюри признался, что он является фанатом нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, который сейчас выступает за саудовский "Аль-Наср".

"Криштиану, ты лучший футболист в мире из когда-либо живущих. Я твой большой фанат, я смотрел все твои матчи, когда ты играл за "Манчестер Юнайтед" в первый и во второй раз. Также наблюдал за твоей игрой в "Реале", – сказал Фьюри в беседе с Роналду.

Фьюри и Роналду встретились в Эр-Рияде. Напомним, что в столице Саудовской Аравии пройдет поединок между британским боксером и Фрэнсисом Нганну. Их бой запланирован на вечер 28 октября на арене "Кинг Фахд Интернейшнл".

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Фьюри Тайсон Роналду Криштиану

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 19:30
Около спорта
Тайсон Фьюри назвал лучшего футболиста в мире
Вчера , 19:00
Около спорта
"В Казахстане средняя зарплата 500 тысяч". Резников сравнил уровень доходов на родине и в России
Вчера , 18:00
Около спорта
"За это я сяду в тюрьму". Экс-игрок "Тараза" разгневан поведением бывшего капитана "Кайрата"
25 октября, 21:09
Около спорта
Стали известны неожиданные подробности дела об избиении адвокатов сыном Турлыханова
25 октября, 14:21
Около спорта
Неймар занял второе место на покерном турнире
17 октября, 12:30
Около спорта
Трагедией завершилась футбольная тренировка в Казахстане
12 октября, 16:59
Около спорта
Она круче Федерера. Знакомимся с футболисткой, которой предлагали 100 тысяч за ночь
8 октября, 22:45
Около спорта
Кениец Киптум установил мировой рекорд на марафонской дистанции
8 октября, 22:00
Около спорта
Матч чемпионата Франции был прерван из-за взорванной петарды
8 октября, 20:14
Около спорта
Автобус с футболистами английского клуба загорелся после матча Первой лиги
© 2008 - 2023 ТОО «EML»