Суд освободил Дани Алвеса за миллион евро

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Сегодня 16:21
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Суд Барселоны согласился временно освободить из-под стражи бывшего футболиста "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвеса, обвиненного в изнасиловании, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Marca.

Алвес сможет выйти на свободу на время рассмотрения апелляции на приговор суда до вынесения окончательного вердикта. Для этого ему придется заплатить залог в размере одного миллиона евро.

В начале января 2023 года на Алвеса подала заявление в полицию женщина, обвинившая его в насильственных действиях сексуального характера. Бразилец был приговорен к четырем годам и шести месяцам тюремного заключения.

Помимо этого, ему был назначен пятилетний испытательный срок, также на девять лет вводится запрет на приближение к пострадавшей. Алвесу предписано выплатить компенсацию в размере 150 тысяч евро и оплатить судебные издержки.

Метки:
Правосудие Футбол Барселона
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