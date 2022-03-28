Американские теннисистки, сестры Серена и Винус Уильямс, посетили 94-ю церемонию вручения наград американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар". На ней они предстали в откровенных платьях, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сестры, заслужившие статуэтку за такой наряд, представляли картину "Король Ричард", рассказывающую об их становлении в теннисе и участии в этом родителей. При этом отца в спортивной драме исполнил известный американский актер и режиссер Уилл Смит, получивший статуэтку в номинации "Лучший актер".

Но больше Смит запомнился тем, что врезал ведущему Крису Року за неудачную шутку о своей жене.

Отметим, что право на участие в церемонии имеют лишь те фильмы, которые были выпущены и показаны широкой публике в общедоступных форматах на потоковых сервисах с 1 марта по 31 декабря 2021 года.

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