Около спорта
Вчера 12:05

Сенат принял решение по вопросу финансирования легионеров

©ФК "Актобе"

Сенат Парламента Республики Казахстана принеля поправки в закон о физической культуре и спорта. Основной темой является рациональное использование бюджетных средств, сообщают Vesti.kz.

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О принятии поправки в своем Telegram-канале сообщил руководитель аппарата Сената Парламента Максим Споткай. Теперь основной ориентир направлен на достижение результатов на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Параазиатских играх.

Что касается легионеров, то, исходя из поправок, организациям будет запрещено финансировать иностранцев за счет госбюджета.

Национальные спортивные федерации получат приоритет перед региональными.Вводятся лимиты на содержание профессиональных клубов в пользу массового и детско-юношеского спорта.Местные власти смогут регулировать цены на услуги в сфере физической культуры и спорта.Усилены меры по развитию спортивной медицины и стандартов подготовки спортсменов.Вводится институт ротации руководителей госорганизаций в сфере спорта.Запрещено финансирование иностранных спортсменов за счет госбюджета.

Теперь документ направлен на подпись Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 2 1 1 0 5-1 4
2 Астана 2 1 1 0 3-1 4
3 Тобол 2 1 1 0 2-0 4
4 Актобе 2 1 1 0 2-1 4
5 Туран 2 1 0 1 3-2 3
6 Елимай 2 1 0 1 3-2 3
7 Атырау 2 1 0 1 3-3 3
8 Окжетпес 2 1 0 1 2-3 3
9 Жетысу 2 0 2 0 1-1 2
10 Женис 2 0 2 0 0-0 2
11 Кызылжар 2 0 1 1 1-3 1
12 Кайсар 2 0 1 1 0-2 1
13 Улытау 2 0 1 1 0-2 1
14 Ордабасы 2 0 1 1 0-4 1

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