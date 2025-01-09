В семье капитана сборной Казахстана по футболу случилась трагедия

Футболистка московского ЦСКА и капитан сборной Казахстана Юлия Мясникова сообщила о трагедии в семье в начале 2025 года, передает Vesti.kz.

Ушел из жизни родной дядя Юлии. Причина смерти на данный момент неизвестна.

"Мне ничего не надо, просто больше не забирай у меня никого. Ты навсегда в моем сердце 03.01.2025", - написала 31-летняя спортсменка, выложив фото с дядей в инстаграме.

Это же фото она опубликовала в телеграм-канале, подписав: "Как много у нас было планов. Навсегда в моем сердце 03.01.2025", - отметила Мясникова.





О том, что это родной дядя Мясниковой, в комментариях к ее посту рассказала вратарь ЦСКА Эльвира Тодуа.