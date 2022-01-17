Самая сексуальная спортсменка мира восхитила фанатов горячим фото

23-летняя немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, опубликовала новую фотографию в Instagram, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Готовимся к внутреннему сезону", - подписала она этот снимок:

Шмидт занимается легкой атлетикой с 6-7-летнего возраста. Привлекла к себе повышенное внимание зрителей и специалистов, выиграв серебряные медали в эстафете 4 на 400 метров на европейском чемпионате в возрасте до 20 лет в Италии. Также взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

По сравнению с другими спортсменками она ведет себя более скромно в соцсетях, хотя и у нее временами попадаются очень интересные фото: