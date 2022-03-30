Сабина Алтынбекова показала свою шикарную фигуру

Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова обрадовала фанатов новым видео в Instagram, где подчеркивается ее фигура и внешность, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Алтынбекова в начале 2021 года должна была вернуться в клуб "Аль-Васл" из ОАЭ, цвета которого она защищала с декабря 2019-го по июнь 2020-го. Казахстанка также переходила в итальянскую "Казерту", но не смогла дебютировать там из-за финансовых проблем команды. Затем с началом пандемии Алтынбекова осталась без клуба.

В конце декабря 2020-го Алтынбекова вышла замуж за Саята Салманулы. Бракосочетание они отметили, накормив воспитанников детского дома. При этом спортсменка заявила, что намерена продолжать спортивную карьеру. В октябре 2021-го волейболистка родила сына.