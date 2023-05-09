"Пришлось ответить". Хасбик прокомментировал задержание полицией

Хасбулла Магомедов объяснил своим подписчикам ситуацию с собственным задержанием полицией. 20-летний блогер признал, что пришлось извиниться, сообщают Vesti.kz.

В своем Instagram-аккаунте Магомедов написал следующее:

Решили чуть-чуть хайпануть, черный хайп - тоже хайп. Больше такого не повторится, народ, извиняемся. Чуть поигрались - пришлось ответить.

Кроме того, Хасбик подтвердил, что не находился за рулем одного из автомобилей, перекрывших дорогу в Махачкале (Дагестан, Россия).

Напомним, что инцидент с задержанием произошел вследствие бурного празднования свадьбы.