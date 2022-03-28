Президент UFC отреагировал на пощечину Уилла Смита

Президент UFC Дана Уайт высказался об инциденте, произошедшем на 94-й церемонии вручения наград премии американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Во время церемонии награждения знаменитый американский киноактер Уилл Смит поднялся на сцену и дал сильную пощечину ведущему Крису Року за шутку про его жену, которая страдает от алопеции (патологическое выпадение волос).

"Наконец-то "Оскар", который заслуживает того, чтобы его смотреть. А Крис Рок умеет держать удар", - написал глава промоушена в своем Twitter.

Отметим, что Уилл Смит удостоился "Оскара" за лучшую мужскую роль в спортивной драме "Король Ричард". Его персонаж - Ричард Уильямс - отец теннисисток Серены и Винус Уильямс. Сестры пришли на церемонию в откровенных платьях.

Скандал с пощечиной и глубокое декольте. Как в Сети оценили дерзкий наряд сестер Уильямс на церемонии "Оскар"