Полузащитник сборной Казахстана встретился с Новаком Джоковичем

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Сегодня 12:30
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Игрок сборной Казахстана Александр Зуев рассказал о неожиданной встречи с одним из лучших теннисистов мира Новаком Джоковичем, передают Vesti.kz

Зуев встретил легендарного спортсмена в Белграде. 

"Пересеклись с Джоковичем на улицах Белграда. Оказалось, что живем в одном районе. Новак - очень простой и искренний парень", - написал Александр в своем Telegram-канале. 

На данный момент Зуев выступает за сербский клуб ИМТ Белград. В составе этого клуба он провел в новом сезоне шесть матчей.

Добавим, что Зуев вызван на заключительные матчи сборной Казахстана в отборочном цикле Евро-2024. 

 

Метки:
Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Сербия

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