Полузащитник сборной Казахстана встретился с Новаком Джоковичем

Игрок сборной Казахстана Александр Зуев рассказал о неожиданной встречи с одним из лучших теннисистов мира Новаком Джоковичем, передают Vesti.kz.

Зуев встретил легендарного спортсмена в Белграде.

"Пересеклись с Джоковичем на улицах Белграда. Оказалось, что живем в одном районе. Новак - очень простой и искренний парень", - написал Александр в своем Telegram-канале.

На данный момент Зуев выступает за сербский клуб ИМТ Белград. В составе этого клуба он провел в новом сезоне шесть матчей.

Добавим, что Зуев вызван на заключительные матчи сборной Казахстана в отборочном цикле Евро-2024.