Победительница Уимблдона бросила вторую ракетку Казахстана

35-я ракетка мира россиянка Анастасия Потапова сообщила о разводе с казахстанским теннисистом Александром Шевченко (64-й номер рейтинга), передает Vesti.kz со ссылкой на Championat.com.

Спортсменка написала об этом в своем телеграм-канале.

"Всем привет. В этот раз я с не очень позитивными новостями. К сожалению, мы с Александром приняли решение разойтись. Это жизнь. Люди сходятся, а также расходятся. Причины развода мы бы хотели оставить при себе. Очень прошу вас не задавать нам лишних вопросов на эту тему и уважать наше решение. Всем добра и любви! Ваша Настя", - написала Потапова.

Ранее Потапова объявила о досрочном завершении сезона-2024. Она в прошлом становилась победительницей юниорского Уимблдона и трижды выходила в финалы турниров серии "Большого шлема".

С Александром они женились в конце прошлого года. Отметим, что с начала этого года он выступает под флагом Казахстана.