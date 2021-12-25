Одна из самых сексуальных спортсменок Казахстана горячим видео поздравила с Новым годом

Экс-волейболистка сборной Казахстана Кристина Карапетян опубликовала пост в Instagram с поздравлением с Новым годом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Она опубликовала аквагримм в образе тигра и подписала пост так: "Желаю всем, чтобы для вас 2022 год был таким же смелым, решительным, поворотным, ярким и впечатляющим 🐯".

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