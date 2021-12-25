Одна из самых сексуальных спортсменок Казахстана горячим видео поздравила с Новым годом

Экс-волейболистка сборной Казахстана Кристина Карапетян опубликовала пост в Instagram с поздравлением с Новым годом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Она опубликовала аквагримм в образе тигра и подписала пост так: "Желаю всем, чтобы для вас 2022 год был таким же смелым, решительным, поворотным, ярким и впечатляющим 🐯".
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Напомним, Карапетян играла за российские клубы "Забайкалка" и "Енисей", казахстанские "Иртыш-Казхром", "Жетысу" и "Алматы". С 2017 года она выступала за сборную Казахстана. Спортсменка выигрывала Кубок Казахстана, а также по два раза завоевывала серебряные и бронзовые медали национального чемпионата. В конце прошлого года спортсменка объявила о завершении профессиональной карьеры. В Instagram у нее почти 50 тысяч подписчиков.