Обошли США и Бразилию: казахстанский спецназ вошел в топ-15 чемпионата мира в Дубае

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Сегодня 11:34
©swat.dubaipolice.gov.ae

В Дубае завершились международные соревнования подразделений специального назначения UAE SWAT Challenge-2023, где принимали участие две команды из Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz

Со стороны Казахстана в уже традиционном соревновании, ставшим неофициальным чемпионатом мира среди спецназов силовых структур, были представлены спецподразделения "Арыстан" и "Сункар". Всего в UAE SWAT Challenge 2023 участвовали 55 команд из 28 стран.

Директор главного управления безопасности и чрезвычайных ситуаций полиции Дубая Абдулла Али Аль Гаити заявил, что соревнования предоставляют платформу для групп спецназа по всему миру, чтобы проверить свои силы и продемонстрировать свою эффективность и готовность.

"Соревнования - это хороший шанс обменяться опытом лучших команд и тактических команд мира", - сказал директор. Также он добавил, что команда-победитель награждается призом в размере 70 000 долларов. 

В программе мероприятий были такие задания, как спасение заложников, прохождение полосы препятствий, обеспечение периметра безопасности во время визитов государственных лиц и различные стрелковые упражнения. 

Казахстанцы наиболее успешно выступили в первый день турнира. В тактическом задании они показали шестое время, опередив десятки подразделений из других стран. 

В итоговом зачете "Арыстан" расположился на 15-м месте, а "Сункар" финишировал на 38-й позиции. При этом казахстанские спецназовцы обошли США (Управление полиции Орландо -18-й и Подразделение экстренной помощи Бюро специальных операций Департамента полиции Нью-Йорка - 26-й) и Бразилию (Тактическое подразделение Федеральной полиции Бразилии (СОТ) - 19-й).

Первое место в общем зачете занял специальный полк полиции "Ахмат" (РФ). 

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Метки:
ОАЭ Около спорта

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