"Меня не волнует". Сестра Роналду высказалась об отношениях с Джорджиной

Сестра Криштиану Роналду Эльма Авейру прокомментировала сообщения о том, что она не разговаривает с девушкой брата Джорджиной Родригес, передают Vesti.kz.

Подписчики спросили сестру Роналду в Instagram:

"Правда ли то, что вы не разговариваете со своей невесткой Джио?".

50-летняя Эльма Авейру ответила:

"Вы думаете, меня волнует, что думают люди? Это люди, которые хотели бы что-то знать, но не знают ничего".

Между тем, другая сестра Криштиану Роналду Катя Авейру недавно посетила столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, где проживает ее брат. Она выкладывала в соцсетях фотографии с Джорджиной Родригес.