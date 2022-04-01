КФФ назначила нового руководителя пресс-службы. Она заменит известного комментатора

PR-специалист Гульмира Шутанова возглавила департамент пресс-службы Казахстанской федерации футбола, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее в должности руководителя PR-службы работал известный спортивный комментатор Ермухамед Маулен.

Сегодня, 1 апреля, Шутанова приступила к своим трудовым обязанностям.

При этом Маулен продолжит свою работу в сборной Казахстана в качестве пресс-атташе.

Ранее в Профессиональной футбольной лиге Казахстана был избран новый президент - российский специалист Рохус Шох.