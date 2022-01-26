Казахстанская волейболистка выложила откровенное фото из душа

Казахстанская волейболистка Татьяна Демьянова опубликовала очередное откровенное фото в Instagram Stories, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На этот раз девушка, выступающая за клуб "Алматы", сделала снимок из душа:

Демьянова считается одной из самых сексуальных спортсменок Казахстана. Она нередко выкладывает горячее фото в соцсетях, благодаря чему с каждым разом растет число ее подписчиков в Instagram. Их уже 185 тысяч, многие из которых с восторгом встречают ее новые снимки. Ранее Татьяна показала фотографию с полуобнаженной грудью.

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