Казахстанская волейболистка показала фото с полуобнаженной грудью

Казахстанская волейболистка Татьяна Демьянова опубликовала откровенное фото в Instagram Stories, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На нем спортсменка позирует с полуобнаженной грудью:

Ранее Татьяна призналась, что хотела бы сняться для Playboy. На ее страницу подписаны 185 тысяч человек. Девушка нередко выкладывает подобные горячие фото:

Демьянова - одна из самых сексуальных спортсменок Казахстана. Но прежде чем она стала волейболисткой, пробовала себя в классическом и тайском боксе. Самой красивой женщиной на планете считает Анджелину Джоли. Татьяна выступает за клуб "Алматы".

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