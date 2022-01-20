Казахстанская спортсменка выложила фото без лифчика

Многократная чемпионка Казахстана по бодибилдингу и фитнес-модель Улпан Нурбекова опубликовала откровенное фото в Instagram Stories, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Один из подписчиков поинтересовался, мог бы он увидеть ее фото без лифчика, на что девушка выложила такой снимок с надписью "На здоровье":

Напомним, в 2015 году Нурбекова завоевала серебро на чемпионате мира по бодибилдингу и фитнесу по версии WBPF, а в 2016-м победила на турнире по бодибилдингу и фитнесу Arnold Classic Asia в Гонконге. Как известно, ACA проходит под эгидой одноименного знаменитого конкурса. Его организатором и идейным вдохновителем является известный в прошлом бодибилдер и актер Арнольд Шварценеггер.

В фитнес Улпан пришла после рождения дочери.