Калмурза оказался в гостях у Смакова после дебюта в Лиге чемпионов. Как они связаны? (фото)

Юный голкипер "Кайрата" Шерхан Калмурза за последние шесть дней стал в миллион раз популярнее, чем был до этого. 18-летний игрок дебютировал за основной состав алматинцев в КПЛ, выйдя на замену вместо травмированного Темирлана Анарбекова против "Актобе" (1:0), а затем сыграл в Лиге чемпионов со "Спортингом" (1:4), где отбил пенальти и стал одним из самых обсуждаемых игроков турнира.

Сейчас у парня появилось несколько дней на восстановление, в том числе эмоциональное, и уже известно, что он побывал в гостях у Самата Смакова. Казалось бы, причём здесь главный тренер "Жетысу"? В этом разбирался корреспондент Vesti.kz.



Сегодня Смаков выложил несколько временных публикаций в Instagram, где рассказал и показал подписчикам, как собирает яблоки в саду у себя дома. В одной из них он запечатлел Шерхана и своего сына Аламгира Смакова, играющего за юношескую команду "Кайрата".

"Два дня назад взял пенальти со "Спортингом", а сегодня собирает яблоки с Аламгиром", - подписал фото Смаков.

Тут же можно заметить, что Калмурза для работы в саду надел спортивку с эмблемой "Ростова". Вполне возможно, что она старше его самого, так как Самат Кабирович играл за этот клуб с 2000 по 2002 годы.

Теперь всё становится ясно: 17-летний Смаков-младший и 18-летний Калмурза являются друзьями, они вместе играют за "Кайрат". Правда, если Шерхан в основном задействован в первой лиге и теперь в матчах основного состава, то Аламгир чаще выступает в команде U-18 в QJ League.

Однако юного голкипера и семью Смакова объединяет в первую очередь не это, а кое-что другое. Дело в том, что Шерхан встречается с 20-летней дочерью Смакова - Самирой Смаковой. Накануне она опубликовала в своих соцсетях фото с тортом, на котором надпись "С дебютом в ЛЧ!" и эмодзи сердце, а затем поделилась фотографией красивого букета, где отметила Калмурзу и подписала "Люблю!".

На этой неделе оба юных футболиста провели исторические матчи. Один дебютировал в Лиге чемпионов и отразил пенальти, а второй дебютировал в первой лиге Казахстана, проведя свой первый матч на взрослом уровне ("Кайрат-Жастар" проиграл дома "Академии Онтустик" - 0:3).

Фото: IG/samat_smakov (1), IG/samira_smakova (2,3)©️