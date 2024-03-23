Крайний нападающий сборной Бразилии и мадридского "Реала" Родриго Гоэс рассказал, какие действия он предпринял в отношении своих ненавистников, оскорблявших его в социальных сетях, передает Vesti.kz.

Футболист подвергся нападкам после матча 6-го тура квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором Аргентина обыграла Бразилию со счетом 1:0.

"Я подвергся словесным оскорблениям в социальных сетях от многих аргентинцев Это была очень печальная ситуация, и она повлияла на меня. Мне было очень грустно. Но мы отследили все профили, с которых мне были отправлены оскорбления. Судя по всему, их оказалось много. Они были напуганы, когда в последние несколько дней получили судебные иски. Люди думают, что могут писать в социальных сетях всё, что захотят", - приводит слова Родриго Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

К слову в отборочной группе Аргентина с 15 очками лидирует, а Бразилия с семью баллами располагается на шестой строчке.