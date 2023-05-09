Хасбика задержала полиция. Стала известна причина

Популярного блогера Хасбуллу Магомедова задержала полиция. В неприятную ситуацию звезда мира ММА попал в Махачкале (Дагестан, Россия), передают Vesti.kz.

Как сообщает МВД Дагестана, Хасбик был задержан за перекрытие дорог для других участников движения. Во время празднования свадьбы Магомедов, находясь вместе со своими друзьями, перекрыл дорогу для так называемых развлечений - дрифта и столкновений машин друг с другом.

Сообщается, что в отношении нарушителей порядка сотрудниками Госавтоинспекции МВД Дагестана составлены административные протоколы.

Напомним, что 20-летний Хасбулла является одним из популярных блогеров в мире смешанных единоборств. У него даже имеется рекламный контракт с UFC.