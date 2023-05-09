Хасбика задержала полиция. Стала известна причина

Новости спорта Еще Около спорта
9 мая 08:40
©UFC

Популярного блогера Хасбуллу Магомедова задержала полиция. В неприятную ситуацию звезда мира ММА попал в Махачкале (Дагестан, Россия), передают Vesti.kz.

Продолжение
1.
"Пришлось ответить". Хасбик прокомментировал задержание полицией

Как сообщает МВД Дагестана, Хасбик был задержан за перекрытие дорог для других участников движения. Во время празднования свадьбы Магомедов, находясь вместе со своими друзьями, перекрыл дорогу для так называемых развлечений - дрифта и столкновений машин друг с другом.

Сообщается, что в отношении нарушителей порядка сотрудниками Госавтоинспекции МВД Дагестана составлены административные протоколы.

Напомним, что 20-летний Хасбулла является одним из популярных блогеров в мире смешанных единоборств. У него даже имеется рекламный контракт с UFC

 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Около спорта Дагестан Россия MMA

Ссылки по теме:

Новости
9 мая, 10:40
Около спорта
"Пришлось ответить". Хасбик прокомментировал задержание полицией
9 мая, 08:40
Около спорта
Хасбика задержала полиция. Стала известна причина
8 мая, 11:16
Около спорта
Жена Лионеля Месси занялась бизнесом
6 мая, 13:28
Около спорта
Мощно качнул. Видео алматинца стало хитом в интернете
3 мая, 14:06
Около спорта
Дочь Роналду и Джорджины перенесла срочную операцию
3 мая, 12:00
Около спорта
Девушке Роналду не терпится покинуть Саудовскую Аравию
28 апреля, 18:08
Около спорта
О чем говорят спортивные журналисты
28 апреля, 10:33
Около спорта
"Стыдится нашей бедности". Что говорят родственники о девушке Роналду
27 апреля, 11:22
Около спорта
"Побил бы его". 9-летний карлик из США бросил вызов Хасбику
25 апреля, 12:00
Около спорта
Короли и королевы лайков: топ-15 популярных казахстанских спортсменов в Instagram
© 2008 - 2023 ТОО «EML»