Фанаты клубов "Атырау" и "Актобе" устроили беспорядки после матча 14-го тура КПЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Матч команд из середины таблицы прошел в Атырау и завершился победой гостей со счетом 0:2. После игры фанаты устроили свое противостояние.

"Произошла массовая потасовка между фанатами "Актобе" и "Атырау. 💥 Полиция применила светошумовые гранаты", - сообщает Sports.ru на странице в Instagram.

Клуб КПЛ с удалением выиграл матч и обошел конкурентов