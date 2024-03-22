Экс-игрок "Барселоны" взял кредит, чтобы выйти из тюрьмы

Новости спорта Еще Около спорта
Сегодня 17:52
©FIFA

Бывший защитник "Севильи", "Барселоны", ПСЖ и сборной Бразилии Дани Алвес был вынужден обратиться в банк для получения кредита, чтобы внести за себя залог и покинуть испанскую тюрьму, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Mundo Deportivo. Бразилец получил 4,5 года за изнасилование. 

Отмечается, что один из банков согласился выдать 40-летнему Алвесу кредит в один миллион евро. Как сообщает источник, друзья бразильца отказались давать ему деньги в долг.

Напомним, что 20 марта стало известно о том, что Алвес может обеспечить залог в размере одного миллиона евро, что позволит ему выйти из тюрьмы.

Напомним, инцидент случился в ночь на 31 декабря 2022 года в туалете ночного клуба Sutton в Барселоне. Алвес изменил свою первоначальную версию и всегда утверждал, что все случилось по обоюдному согласию. Заявительница, в свою очередь, всегда оставалась при своем мнении.

Алвесу грозило максимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы. Прокурор просил 9 лет, а частный обвинитель - максимум 12.

Бразилец - шестикратный победитель чемпионата Испании, четырехкратный обладатель Кубка страны, двукратный чемпион Франции, олимпийский чемпион, двукратный победитель Кубка Америки.

Метки:
Изнасилование Барселона Бразилия
Новости
Сегодня , 17:52
Около спорта
Экс-игрок "Барселоны" взял кредит, чтобы выйти из тюрьмы
Вчера , 16:00
Около спорта
"У меня нет мужа и помощи". Шакира рассказала о сложностях после развода с Пике
20 марта, 19:50
Около спорта
Джорджина Родригес показала жизнь с Роналду в раю
20 марта, 16:21
Около спорта
Суд освободил Дани Алвеса за миллион евро
19 марта, 21:42
Около спорта
Появились подробности смерти Василия Уткина
19 марта, 21:16
Около спорта
Умер известный российский журналист Василий Уткин
17 марта, 18:00
Около спорта
Шакира рассказала об измене Пике
11 марта, 13:17
Около спорта
Месси стал героем "Оскара-2024"
10 марта, 15:12
Около спорта
Тагыберген, Исламхан и другие: на каких автомобилях ездят казахстанские футболисты?
9 марта, 16:00
Около спорта
Нурлан Сабуров поддержал казахстанца перед боем в UFC
© 2008 - 2024 ТОО «EML»