Чемпионка мира показала декольте и восхитила фанатов

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию (2016, 2017) россиянка Евгения Медведева поделилась со своими подписчиками в Instagram фотографиями в красивом платье с декольте, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Реакция фанатов не заставила себя ждать: "Красота", "Прям АХ", "ВАУ", "Какая же ты красивая", "Боже мой", "Евгения Армановна, нельзя так, чуть до инфаркта не дошло от такой красоты"...

22-летняя Медведева - воспитанница московской школы фигурного катания. Мастер спорта России (2013), мастер спорта России международного класса (2015), заслуженный мастер спорта России (2016), кавалер ордена Дружбы (2018).

Дважды брала золото в одиночном катании на чемпионате Европы (2016, 2017), а на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане стала второй.