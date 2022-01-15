Блогер-боксер за три боя заработал около 40 миллионов долларов

Американский ютубер Джейк Пол (5-0, 4 КО), который в 2020 году подался в профессиональный бокс и наделал много медиашума, заработал за один только прошлый год около 40 миллионов долларов. Такие данные приводит Forbes, сообщает vRINGe.com.

В прошлом сезоне тяжеловес провел три поединка.

В первом, в апреле, Пол возглавил PPV-кард на стриминге Triller и одержал победу нокаутом над экс-бойцом ММА Беном Аскреном.

Следующий бой состоялся на Showtime в конце лета: Джейк победил по очкам еще одного изношенного бойца из UFC - возрастного Тайрона Вудли.

24-летний ютубер вернулся на Showtime в декабре и прекрасным нокаутом в реванше вырубил Вудли в шестом раунде.