Блогер Джейк Пол был потрясен, но сумел выиграть у экс-чемпиона UFC Вудли

В главном событии вечера в США ютубер-нокаутер Джейк Пол (4-0, 3 KO) вырвал победу у экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли (0-1). Бой проходил в лимите тяжелого веса, пишет vRINGe.com.

Вудли сразу же набросился на Пола с размашистой плюхой. Потешил собравшихся болельщиков странной широченной стойкой, но потом вроде как успокоился, взял себя в руки. Ютубер отработал стартовые раунды чуть активнее, временами комбинировал, хорошо двигался.

Он очень даже обучаемый в плане бокса: джеб, двойной джеб, левые хуки и даже правые апперкоты, вовремя клинчует. Вудли слишком полагался на правый через руку. Прессинговал агрессивно, но без ударов.

Экс-ММАшник здорово начал третий раунд, но затем отдал инициативу. А в четвертой трехминутке он потряс ютубера левым хуком. Если бы не канаты, тот оказался бы на канвасе. Рефери вполне мог зафиксировать нокдаун. Пол сильно устал, замедлился. Но Вудли все также не рисковал, действовал неспешно, пассивно.

Казалось, Вудли пойдет ва-банк в финальном раунде, но он вновь недоработал, несмотря на явную усталость оппонента. А ведь мог и победить досрочно.

Счет судей: 77-75 (Пол), 77-75 (Вудли) и 78-74 (Пол).

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