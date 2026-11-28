Казахстанская боксёрша Ангелина Лукас (17-1, 10 КО) обратилась к своей матери в соцсетях. Она поблагодарила её за всё, что она в неё вложила, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я понимаю, сколько сил, здоровья, нервов и переживаний отнял бокс у моей мамы. Ведь для матери видеть своего ребёнка на ринге - огромное эмоциональное испытание.

Мамочка, спасибо тебе за твоё безграничное терпение, любовь и веру в меня. За то, что при каждой возможности прилетаешь на мои бои, сидишь рядом с рингом, молишься за меня и поддерживаешь всем сердцем. Я знаю, как тяжело тебе смотреть на мои поединки, но, несмотря ни на что, ты всегда поддерживала меня и мои мечты.

Спасибо за то, что брала кредиты, отдавала всю себя, помогала мне построить и оборудовать мой боксёрский зал, приобрести тренажёры и делала всё возможное, чтобы моя мечта стала реальностью.

Спасибо, что была рядом и поддерживала меня перед операцией на носу, который уже много лет практически не дышал. Спасибо, что в самые непростые моменты моей жизни я всегда чувствую твою любовь, заботу и поддержку.

Я знаю, сколько труда, переживаний и жертв стоит за всем этим. Мамочка, твой вклад неоценим. За каждой моей победой стоит огромная часть твоего труда, твоей любви, твоих молитв и твоей непоколебимой веры в меня. Бесконечно люблю, ценю и благодарю тебя за всё!", - написала Лукас в своём Instagram.