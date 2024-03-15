Глава МОК обратился к Головкину

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Вчера 14:29
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Глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах поздравил Геннадия Головкина с избранием на пост президента Национального Олимпийского комитета Казахстана, передают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz

"Позвольте мне выразить Вам мои самые искренние поздравления с избранием на пост Президента Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан и пожелать Вам удачи на этом посту.

МОК надеется на продолжение плодотворного сотрудничества с вашим НОК и остается в полном вашем распоряжении, чтобы продолжать поддерживать и содействовать вашему НОК в выполнении его миссии и повседневной деятельности в интересах Олимпийского движения и спортсменов Казахстана.

Мы будем очень рады встретиться с вами в ближайшее время в Олимпийском доме в Лозанне", - говорится в официальном письме главы МОК Томаса Баха.

Добавим, что Головкин был выбран президентом НОК РК 26 февраля текущего года.

Ранее главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов одним словом описал вклад Головкина в успех боксеров в отборе на ОИ-2024, подробности - тут.

Метки:
МОК Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий

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