Вторая жена у мужа? Сабина Алтынбекова дала ответ

Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова ответила на очередной вопрос одного из своих подписчиков в Instagram, сообщают Vesti.kz.

На этот раз вопрос звучал так: "Вы вторая жена Саята? Все говорят, а я лучше спросить!".

Алтынбекова со своей стороны выложила совместное с мужем видео, сопроводив его подписью: "Я первая и единственная жена. Надеюсь и последняя".

Ранее Алтынбекова объяснила, почему улетела на Мальдивы без супруга.

26-летняя волейболистка состоит в браке с Саятом Салманулы с 2020 года.