Сексуальная боксерша из Казахстана шокировала всех на танцполе

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас (1-0), отличающаяся своей сексуальностью, опубликовала в Instagram видео своего танца, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Думаю, спортсменам, чтобы расслабиться, не нужен алкоголь, и так энергии много. Аж люди сзади в шоке", - говорится в подписи к ее видео.

Напомним, в декабре 2021-го Лукас дебютировала на профи-ринге, победив решением украинку Светлану Василевскую. А в мае этого года неудачно выступила на женском чемпионате мира по боксу в Стамбуле, где проиграла в первом же бою.

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