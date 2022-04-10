Сексуальная боксерша из Казахстана поделилась завораживающими фото

Одна из самых сексуальных спортсменок Казахстана, боксерша Ангелина Лукас опубликовала в соцсетях новые фотографии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Лукас предстала в красивом платье, а снимки сопроводила такой подписью: "Будь словно лотос, что всегда чист и цветет даже в мутной воде..."

Напомним, в конце прошлого года Лукас дебютировала на профи-ринге, победив украинку Светлану Василевскую по итогам четырех раундов.

Не так давно Ангелина высказалась о возможном бое в профи со своей принципиальной соотечественницей Назым Кызайбай. Последняя ответила на вызов и выдвинула встречное условие.

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