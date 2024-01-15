Самая сексуальная боксерша Казахстана заинтриговала заявлением

Ангелина Лукас, самая сексуальная боксерша Казахстана, опубликовала пост в соцсетях и намекнула на возвращение в ринг, передают Vesti.kz.

"Быть одновременно мягкой и сильной это комбинация - которой владеют немногие! Скоро новости о бое", - написала она на своей странице в Instagram.

Последний бой 26-летняя Лукас провела 29 октября прошлого года в Стамбуле (Турция), уступив раздельным судейским решением по итогам десяти раундов Даниэле Асенхо из Чили (95-95, 93-97, 92-98). Таким образом, Ангелина потерпела первое поражение на профи-ринге при пяти победах (в двух случаях выиграла нокаутом).