Самая сексуальная боксерша Казахстана заинтриговала заявлением

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Сегодня 09:38
©instagram.com/angelina_lukas1997

Ангелина Лукас, самая сексуальная боксерша Казахстана, опубликовала пост в соцсетях и намекнула на возвращение в ринг, передают Vesti.kz.

"Быть одновременно мягкой и сильной это комбинация - которой владеют немногие!

Скоро новости о бое", - написала она на своей странице в Instagram.

Последний бой 26-летняя Лукас провела 29 октября прошлого года в Стамбуле (Турция), уступив раздельным судейским решением по итогам десяти раундов Даниэле Асенхо из Чили (95-95, 93-97, 92-98). Таким образом, Ангелина потерпела первое поражение на профи-ринге при пяти победах (в двух случаях выиграла нокаутом). 

Метки:
Лукас Ангелина Девушки в спорте

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