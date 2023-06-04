Самая сексуальная боксерша Казахстана показала соблазнительное видео из душа

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Сегодня 10:34
©instagram.com/angelina_lukas1997

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас опубликовала сексуальное видео с отдыха, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Лукас предстала в бикини, принимающая душ. Пост в Instagram собрал свыше 16 тысяч лайков.

Многочисленные пользователи выразили восхищение в комментариях:

"Че ты делаешь со мной? Я, все, в дурке. От твоей красоты!!!", "Ну это уже удар ниже пояса 🤪", "А вы точно боксер?) 😬", "И как теперь жить дальше?🤷🏼‍♂️🤷🏼‍♂️🤷🏼‍♂️🤷🏼‍♂️🤷🏼‍♂️".

"Первый день на острове 🏝 Долгожданный отпуск", - написала спортсменка в описании видео.

 

Лукас, которую считают одной из самых сексуальных спортсменок Казахстана нередко радует фанатов горячими публикациями.

Напомним, в начале мая Лукас встречалась в легчайшем весе в Стамбуле (Турция) с мексиканкой Аной Аррасолой. Поединок был рассчитан на десять раундов по две минуты и продлился всю дистанцию, по итогам которой судьи отдали победу Лукас. В итоге казахстанка завоевала вакантный титул WBC International.

Добавим, что Лукас выступает в профи с декабря 2021 года. Ранее она также завоевала еще один титул - пояс чемпионки мира по версии UBO.

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Метки:
Лукас Ангелина Девушки в спорте Профессиональный бокс

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