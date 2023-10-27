Назым Кызайбай опубликовала необычное фото и восхитила фанатов

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Вчера 21:17
©instagram.com/nazym_kyzaibay09

Назым Кызайбай, двукратная чемпионка мира по боксу, поделилась со своими подписчиками в соцсетях необычным фото, сообщают Vesti.kz.

30-летняя Кызайбай показала себя в платье, чем восхитила фанатов бокса. Тогда как ранее подобные снимки не встречались на ее странице в Instagram.

©instagram.com/nazym_kyzaibay09

"Что за львица эта тигрица"

"Красавица" 

"Я бы никогда не подумал, что вы боксер, увидев в этом платье" 

"Замуж пора"

"Вааай"

"Кушты", - пишут под фотографией пользователи соцсетей.

Напомним, что Кызайбай является семикратной чемпионкой Казахстана по боксу. В ее активе также есть золото чемпионата Азии-2021. Чемпионат мира она выигрывала в 2014 и 2016 годах.

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Метки:
Кызайбай Назым

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