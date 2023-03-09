Модель сайта для взрослых решила стать футбольным арбитром

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Сегодня 15:19
©instagram.com/pxtdebora

Модель Onlyfans Дебора Пейшото хочет стать футбольным арбитром, передают Vesti.kz.

Девушка уже поступила в судейскую школу штата Минас-Жерайс в Бразилии.

Ее цель - совместить свою карьеру в цифровом мире с работой лайнсмена.

Пейшото рассказала, что всегда мечтала стать лайнсменом, но призналась, что до сих пор мало что понимает в правилах игры.

"Я действительно восхищаюсь женщинами, которые являются частью футбола, я думаю, что это очень красиво - видеть их. Я всегда хотела стать лайнсменом, но меня вычеркнули из-за сексизма, существующего в спорте. Я хочу следовать своей цели, и я думаю, что это будет действительно круто", - отметила она.

А вот ее снимки из соцсетей:

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Метки:
Девушки в спорте Бразилия

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