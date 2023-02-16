Красотка из ММА показала откровенные фото

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16 февраля 14:06
©instagram.com/pearlgonzalez

Американка Перл Гонсалес, ранее выступавшая в UFC, опубликовала откровенные снимки у себя в соцсетях, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Стоит отметить, что спортсменка регулярно радует своих 276 тысяч подписчиков подобным контентом, восхищая их прекрасными формами в 36 лет.

Гонсалес известна по выступлениям в Invicta FC. Также она билась в Bare Knuckle FC, в промоушене кулачных боев.

В MMA Перл одержала десять побед и потерпела пять поражений.

В UFC дебютировала в 2017 году, но после двух поражений от бразильянки Полианы Ботельо и своей соотечественницы Синтии Кальвильо была уволена из сильнейшей лиги мира.

В последний раз выходила в октагон в 2020 году. Несмотря на такой длительный простой, надеется провести еще парочку боев и попробовать свои силы в профи-боксе.

©instagram.com/pearlgonzalez

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Метки:
Девушки в спорте MMA UFC

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