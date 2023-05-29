Казахстанская волейболистка показала фото в купальнике и восхитила экс-игрока сборной

Новости спорта Около спорта Спортивные девушки
Сегодня 14:11
©instagram.com/tatarka5

Казахстанская волейболистка Татьяна Демьянова поделилась со своими подписчиками фотографией с отдыха на Мальдивах, сообщают Vesti.kz.

Демьянова решила попозировать в купальнике, чем вызвала восторг у пользователей соцсетей.

"Привет, Мальдивы", - говорится в ее подписи к снимку.

Также ее пост кратко, но емко прокомментировала и экс-волейболистка сборной Казахстана Кристина Карапетян: "Шикарная😍".

Напомним, Демьянова защищает цвета клуба "Алматы" и является одной из самых сексуальных спортсменок Казахстана. А Карапетян завершила спортивную карьеру из-за травмы в ноябре 2020 года. 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Девушки в спорте Волейбол Демьянова Татьяна

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 14:11
Спортивные девушки
Казахстанская волейболистка показала фото в купальнике и восхитила экс-игрока сборной
25 мая, 22:22
Спортивные девушки
Вторая жена у мужа? Сабина Алтынбекова дала ответ
25 мая, 21:25
Спортивные девушки
Сабина Алтынбекова улетела на Мальдивы без мужа
18 мая, 23:46
Спортивные девушки
Красавица-боксер из Казахстана ответила Лукас и показала свое лицо
18 мая, 21:36
Спортивные девушки
Лукас получила резкий ответ из-за слов об украденном бое
18 мая, 18:26
Спортивные девушки
Самая сексуальная боксерша Казахстана сделала громкое заявление после сенсации со своим участием
18 мая, 16:34
Спортивные девушки
Сенсацией закончился первый бой самой сексуальной боксерши Казахстана после завоевания титула
11 мая, 17:00
Спортивные девушки
Экс-волейболистка сборной Казахстана показала горячее видео и задала вопрос мужчинам
7 мая, 19:18
Спортивные девушки
Экс-волейболистка сборной Казахстана в сексуальном белье обратилась к мужчинам
1 мая, 02:26
Спортивные девушки
Самая сексуальная боксерша Казахстана выиграла бой за титул WBC
© 2008 - 2023 ТОО «EML»