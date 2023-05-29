Казахстанская волейболистка показала фото в купальнике и восхитила экс-игрока сборной

Казахстанская волейболистка Татьяна Демьянова поделилась со своими подписчиками фотографией с отдыха на Мальдивах, сообщают Vesti.kz.

Демьянова решила попозировать в купальнике, чем вызвала восторг у пользователей соцсетей.

"Привет, Мальдивы", - говорится в ее подписи к снимку.

Также ее пост кратко, но емко прокомментировала и экс-волейболистка сборной Казахстана Кристина Карапетян: "Шикарная😍".

Напомним, Демьянова защищает цвета клуба "Алматы" и является одной из самых сексуальных спортсменок Казахстана. А Карапетян завершила спортивную карьеру из-за травмы в ноябре 2020 года.