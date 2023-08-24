Казахстанская дзюдоистка очаровала поклонников открытым нарядом

Новости спорта Около спорта Спортивные девушки
Вчера 21:20
©instagram.com/ab_aigerimm

Казахстанская дзюдоистка Айгерим Абилкадирова поделилась со своими подписчиками в соцсетях новыми фотографиями, сообщают Vesti.kz.

Абилкадирова показала себя в открытом наряде, чем вызвала восторг у своих поклонников:

"Чемпионка красавица"

"У вас красивая фигура"

"Убила"

"Уххх красотка"

"Топ"

"Остановись бейби"

"Очень красивая"

Напомним, что 27-летнияя Абилкадирова - первая и единственная чемпионка мира по грэпплингу в Казахстане (2018). Чемпионка Азии по дзюдо (2011). 11-кратная чемпионка страны (2008-2018). Победитель и призер ряда международных турниров.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Абилкадирова Айгерим Девушки в спорте
Новости
Вчера , 21:20
Спортивные девушки
Казахстанская дзюдоистка очаровала поклонников открытым нарядом
24 июля, 11:33
Спортивные девушки
Футболист "Атлетико" расстался с моделью и закрутил роман с девушкой одноклубника
4 июня, 10:34
Спортивные девушки
Самая сексуальная боксерша Казахстана показала соблазнительное видео из душа
29 мая, 14:11
Спортивные девушки
Казахстанская волейболистка показала фото в купальнике и восхитила экс-игрока сборной
25 мая, 22:22
Спортивные девушки
Вторая жена у мужа? Сабина Алтынбекова дала ответ
25 мая, 21:25
Спортивные девушки
Сабина Алтынбекова улетела на Мальдивы без мужа
18 мая, 23:46
Спортивные девушки
Красавица-боксер из Казахстана ответила Лукас и показала свое лицо
18 мая, 21:36
Спортивные девушки
Лукас получила резкий ответ из-за слов об украденном бое
18 мая, 18:26
Спортивные девушки
Самая сексуальная боксерша Казахстана сделала громкое заявление после сенсации со своим участием
18 мая, 16:34
Спортивные девушки
Сенсацией закончился первый бой самой сексуальной боксерши Казахстана после завоевания титула
© 2008 - 2023 ТОО «EML»