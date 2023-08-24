Казахстанская дзюдоистка очаровала поклонников открытым нарядом

Казахстанская дзюдоистка Айгерим Абилкадирова поделилась со своими подписчиками в соцсетях новыми фотографиями, сообщают Vesti.kz.

Абилкадирова показала себя в открытом наряде, чем вызвала восторг у своих поклонников:

"Чемпионка красавица" "У вас красивая фигура" "Убила" "Уххх красотка" "Топ" "Остановись бейби" "Очень красивая"

Напомним, что 27-летнияя Абилкадирова - первая и единственная чемпионка мира по грэпплингу в Казахстане (2018). Чемпионка Азии по дзюдо (2011). 11-кратная чемпионка страны (2008-2018). Победитель и призер ряда международных турниров.