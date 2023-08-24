Казахстанская дзюдоистка очаровала поклонников открытым нарядом

Казахстанская дзюдоистка Айгерим Абилкадирова поделилась со своими подписчиками в соцсетях новыми фотографиями, сообщают Vesti.kz.
Абилкадирова показала себя в открытом наряде, чем вызвала восторг у своих поклонников:
"Чемпионка красавица"
"У вас красивая фигура"
"Убила"
"Уххх красотка"
"Топ"
"Остановись бейби"
"Очень красивая"
Напомним, что 27-летнияя Абилкадирова - первая и единственная чемпионка мира по грэпплингу в Казахстане (2018). Чемпионка Азии по дзюдо (2011). 11-кратная чемпионка страны (2008-2018). Победитель и призер ряда международных турниров.