Горячая волейболистка ответила на предложение выйти замуж за казаха

Казахстанская волейболистка Татьяна Демьянова в своем Instagram ответила на вопрос одного из своих подписчиков по поводу замужества, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В частности, у нее поинтересовались - вышла бы она замуж за казаха? И вот как она ответила: "Да! Потому что для меня национальность не имеет значения, если есть любовь".

Отметим, что представительница клуба "Алматы" является одной из самых сексуальных спортсменок Казахстана. Она очень активна в соцсетях и частенько делится своими откровенными фото. На нее подписаны 183 тысячи человек.

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