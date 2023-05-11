Экс-волейболистка сборной Казахстана показала горячее видео и задала вопрос мужчинам

Бывшая волейболистка сборной Казахстана Кристина Карапетян (Устинова) опубликовала горячее видео на своей странице в Instagram, передают Vesti.kz.
На нем она расхаживает по комнате в сексуальном нижнем белье, а под ним обратилась к мужчинам: "Сколько раз посмотрел?".
Ответы не заставили себя ждать:
До сих пор смотрю
Не считал
Сто раз
А что на правой ноге нарисовано?
Только 2 раза
На это можно смотреть вечно
Еще смотрю, со счета сбился!
274 раза
Напомним, что Кристина родилась в России. Впоследствии переехала в Казахстан, где в 2017-м получила гражданство и стала выступать за главную сборную страны, участвовала в Азиатских играх-2018 и вошла в состав национальной команды на чемпионат мира-2018.
В 2014-м вышла замуж за тренера Дмитрия Карапетяна, через несколько лет развелась с ним. В настоящее время замужем за волейболистом Михаилом Устиновым.
В 2020-м завершила спортивную карьеру из-за травмы.