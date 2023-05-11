Экс-волейболистка сборной Казахстана показала горячее видео и задала вопрос мужчинам

Бывшая волейболистка сборной Казахстана Кристина Карапетян (Устинова) опубликовала горячее видео на своей странице в Instagram, передают Vesti.kz.

На нем она расхаживает по комнате в сексуальном нижнем белье, а под ним обратилась к мужчинам: "Сколько раз посмотрел?".

Ответы не заставили себя ждать:

До сих пор смотрю Не считал Сто раз А что на правой ноге нарисовано? Только 2 раза На это можно смотреть вечно Еще смотрю, со счета сбился! 274 раза

Напомним, что Кристина родилась в России. Впоследствии переехала в Казахстан, где в 2017-м получила гражданство и стала выступать за главную сборную страны, участвовала в Азиатских играх-2018 и вошла в состав национальной команды на чемпионат мира-2018.

В 2014-м вышла замуж за тренера Дмитрия Карапетяна, через несколько лет развелась с ним. В настоящее время замужем за волейболистом Михаилом Устиновым.

В 2020-м завершила спортивную карьеру из-за травмы.