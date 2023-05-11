Экс-волейболистка сборной Казахстана показала горячее видео и задала вопрос мужчинам

Новости спорта Около спорта Спортивные девушки
Вчера 17:00
©instagram.com/krisik___karapetyan

Бывшая волейболистка сборной Казахстана Кристина Карапетян (Устинова) опубликовала горячее видео на своей странице в Instagram, передают Vesti.kz.

На нем она расхаживает по комнате в сексуальном нижнем белье, а под ним обратилась к мужчинам: "Сколько раз посмотрел?".

Ответы не заставили себя ждать:

До сих пор смотрю

Не считал

Сто раз

А что на правой ноге нарисовано?

Только 2 раза

На это можно смотреть вечно

Еще смотрю, со счета сбился!

274 раза

Напомним, что Кристина родилась в России. Впоследствии переехала в Казахстан, где в 2017-м получила гражданство и стала выступать за главную сборную страны, участвовала в Азиатских играх-2018 и вошла в состав национальной команды на чемпионат мира-2018.

В 2014-м вышла замуж за тренера Дмитрия Карапетяна, через несколько лет развелась с ним. В настоящее время замужем за волейболистом Михаилом Устиновым.

В 2020-м завершила спортивную карьеру из-за травмы.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Карапетян Кристина Волейбол Девушки в спорте

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 17:00
Спортивные девушки
Экс-волейболистка сборной Казахстана показала горячее видео и задала вопрос мужчинам
7 мая, 19:18
Спортивные девушки
Экс-волейболистка сборной Казахстана в сексуальном белье обратилась к мужчинам
1 мая, 02:26
Спортивные девушки
Самая сексуальная боксерша Казахстана выиграла бой за титул WBC
28 апреля, 22:31
Спортивные девушки
Сабина Алтынбекова дала совет по поиску идеального мужчины
28 апреля, 21:19
Спортивные девушки
Сабина Алтынбекова высказалась об изменах
25 апреля, 12:43
Спортивные девушки
В Британии сравнили двух горячих спортсменок и их состояние
24 апреля, 15:05
Спортивные девушки
Бывшая футболистка взволновала фанатов горячей фотосессией
15 апреля, 11:55
Спортивные девушки
Сабина Алтынбекова сделала признание о своей фигуре
12 апреля, 11:26
Спортивные девушки
Казахстанская спортсменка показала идеальную фигуру в откровенном наряде
9 апреля, 08:00
Спортивные девушки
"У меня слюнки потекли". Экс-волейболистка сборной Казахстана разрывает сети своим сексуальным нарядом
© 2008 - 2023 ТОО «EML»