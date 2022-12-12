Девушка-боец MMA устроила откровенную фотосессию на балконе

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Сегодня 14:05
©instagram.com/pearlgonzalez

Девушка - боец MMA Перл Гонсалес поделилась сексуальными фото в соцсетях, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Американка устроила откровенную фотосессию на балконе и пару снимков опубликовала на своей странице в Instagram.

36-летняя Гонсалес известна по выступлениям в Invicta FC и UFC. Также она билась в Bare Knuckle FC, в промоушене кулачных боев.

В MMA Перл одержала десять побед и потерпела пять поражений.

Девушка еще славится тем, что нередко выставляет в соцсетях свои горячие фото. В Instagram на нее, кстати, подписаны 277 тысяч человек.

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Метки:
MMA Девушки в спорте

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