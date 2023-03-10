Бывшая чемпионка мира из Казахстана похвасталась изящной фигурой в купальнике

Новости спорта Около спорта Спортивные девушки
Сегодня 20:15
©instagram.com/ladyhammer_official

Немецкая боксерша Кристина Хаммер опубликовала у себя в Instagram сексуальное фото, на котором позирует в купальнике, сообщают Vesti.kz.

32-летняя девушка находится в Дубае и не забывает при этом следить за своей фигурой. В соцсетях она регулярно выкладывает видео своих тренировок и советует всем держать себя в форме.

Напомним, Хаммер родилась в поселке Новодолинский Карагандинской области. В детстве вместе с семьей эмигрировала в Германию. Бывшая чемпионка мира в средней и второй средней весовых категориях по версиям WBO, WBF, WBC WIBF. 

В 2019 году билась с известной американкой Кларессой Шилдс за звание абсолютной чемпионки мира в среднем весе и уступила ей судейским решением.

Последний раз на ринг выходила в мае прошлого года и победила по очкам россиянку Луизу Давыдову (80-72 все).

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Хаммер Кристина Девушки в спорте

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 20:15
Спортивные девушки
Бывшая чемпионка мира из Казахстана похвасталась изящной фигурой в купальнике
Вчера , 15:19
Спортивные девушки
Модель сайта для взрослых решила стать футбольным арбитром
Вчера , 08:24
Спортивные девушки
Экс-волейболистка сборной Казахстана полностью обнажилась на камеру
1 марта, 14:42
Спортивные девушки
"Как у Памелы Андерсон". Казахстанская спортсменка опубликовала горячий контент
27 февраля, 16:21
Спортивные девушки
Бразильская супермодель получила работу в ФИФА
27 февраля, 08:09
Спортивные девушки
Сабина Алтынбекова очаровала своих фанатов красивыми ногами (Видео)
16 февраля, 14:06
Спортивные девушки
Красотка из ММА показала откровенные фото
6 февраля, 12:01
Спортивные девушки
Бывшая профессиональная гольфистка разрывает соцсети откровенными фото
30 января, 10:44
Спортивные девушки
Она точно боксерша? Ангелина Лукас опубликовала сексуальное видео
27 января, 13:19
Спортивные девушки
Сексуальная девушка из MMA взбудоражила фанатов откровенным фото в бассейне
© 2008 - 2023 ТОО «EML»