Ангелина Лукас призналась в любви к казахской кухне

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас рассказала, что очень любит блюда казахской национальной кухни, сообщает корреспондент Vesti.kz. Девушка призналась, что бешбармак бывает на ее столе не только по праздникам.

"Я родилась и выросла в Казахстане. Очень люблю казахскую культуру и самое любимое в ней - это, конечно же, еда, а именно бешбармак. Бешбармак - довольно простое в приготовлении блюдо, и в основном подается к праздничному столу, но я кушаю и в обычные дни…

Если найдутся те, кто еще не пробовал, то настоятельно рекомендую, это очень-очень вкусно!" - написала Лукас в Instagram, который насчитывает 1,1 миллиона подписчиков.

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