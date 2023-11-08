Раскрыта сумма, выделяемая на финансирование спорта в Казахстане

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Сегодня 22:56
©Vesti.kz, Турар Казангапов

Стала известна сумма государственного финансирования спорта в Казахстане, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Хабар 24".

775 миллионов долларов выделяется в Казахстане на спорт высших достижений, но, таковых результатов у нас нет. Об этом депутат Нартай Сарсенгалиев заявил в своем депутатском запросе к Премьер-министру Алихану Смаилову.

Акцентировал внимание мажилисмен на неэффективном расходовании бюджета в профессиональном спорте. Официально в стране зарегистрировано более 180 видов спорта. Из них только 50 вошли в список летних Олимпийских игр. В качестве примера мажилисмен привел ряд стран, которые тратят свой бюджет только на 15-17 видов спорта, и дал ряд рекомендаций по решению проблем.

"Предлагаю сократить список, утвержденный Министерством, и оставить только приоритетные, которые приносят свои плоды. Это олимпийские, национальные, пара и сурдлимпийские виды спорта. Необходимо ограничить бюджет, предоставляемый профессиональным спортивным клубам. Например, футбольному, хоккейному, баскетбольному клубам выделяется 65 млн долларов в год из фонда "Самрук-Қазына". Это деньги народа, а не "Самрук-Казына". И последнее, в спорт необходимо ввести понятие "мониторинг".  Потому что, компетентное ведомство не может курировать ситуации в регионах. Необходимо как можно быстрее реализовать данные рекомендации", - заявил Сарсенгалиев.

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