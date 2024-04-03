Антикор выявил многомиллиардные выплаты в казахстанском футболе

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Сегодня 20:36
©ФК "Астана"

В казахстанском футболе выявлены многомиллиардные сверхвыплаты, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу. За последние три года сверхлимита выплачено более 30 миллиардов тенге

Об этом было заявлено на межведомственном совещании по вопросам устранения коррупционных рисков в сфере финансирования спорта.

В нем приняли участие председатель Агентства Асхат Жумагали, Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев, президент Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин, аким города Астаны Женис Касымбек.

"Диспропорция в финансировании стала почвой для коррупционных схем.

Если в массовом спорте сейчас действует программа подушевого финансирования, которая оцифрована, то в спорте высших достижений созданы условия для непрозрачных и субъективных выплат, минимум контроля, повсеместна аффилированность участников, фиктивность сборов и двойное финансирование" – отметил на совещании Председатель Агентства.

Кроме того, Агентством с начала текущего года зарегистрировано 39 коррупционных преступлений в сфере спорта.

При этом, только за последние шесть лет бюджет в этой отрасли вырос в два раза и составил 1,4 трлн тенге. Однако, рейтинг Казахстана в мировом спорте снижается.

Наблюдается дисбаланс между финансированием спорта "высших достижений", на который уходит 90 процентов бюджета данной отрасли, и "массового" спорта".

Тогда как в развитых спортивных странах пропорции совсем иные и превалирует выделение средств на массовый спорт.

Также, были затронуты вопросы натурализации спортсменов в Казахстане, формирование бюджетов профессиональных клубов и финансирование выплат легионерам.

Метки:
Футбол Казахстан Коррупция

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