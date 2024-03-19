Японский врач раскрыл секрет долголетия

Известный врач из Японии Сигэаки Хинохара - пример активного, волевого и целеустремленного человека. Он до последних дней своей жизни проводил операции и занимался йогой, а принципы жизни известнейшего специалиста в своем материале раскрывает "Чемпионат", передают Vesti.kz.

Издание пишет, что биография Сигэаки Хинохары, это наглядный и показательный образец того, что учиться и менять профессию можно в любом возрасте. Конечно же, его идеи, установки и жизненные принципы нашли отражение в книгах, которые он написал уже после 70 лет. Книга "Жить долго, жить хорошо" стала бестселлером в Японии. Некоторые считают, что секрет долголетия - раскрыт.

Принципы долголетия известно врача из Японии

Сигэаки был уверен, что развитие когнитивных способностей - один из самых эффективных способов предотвратить деменцию. Именно благодаря чтению книг, особенно с ранних лет, можно замедлить процесс старческого слабоумия. Сигэаки Хинохара также считал, что тренировка мозга - одно из основных условий, которое поможет дожить до ста лет.

Смех - лекарство от всех болезней

Японский врач-долгожитель полагал, что хорошее настроение и позитивный настрой способны творить чудеса. Смех, по его мнению, может продлить годы жизни, справиться с различными недугами: мигренью, кашлем и даже болью в суставах. Полезны также самоирония и высмеивание собственных недостатков, - отмечал Сигэаки Хинохара.

Не думайте о прошлом в жизни

Хинохара советовал не зацикливаться на прошлом, а жить настоящим. По его мнению, воспоминания, к которым человек постоянно обращается, не дают развития. Он сравнивал обращение мыслей в прошлое с чтением одной и той же книги по кругу. В жизни должно быть разнообразие. Изучайте новое и живите настоящим - советовал японский долгожитель.

Общайтесь с молодыми

По мнению врача, молодые люди живут настоящим. Прошлого в их арсенале не так много. О будущем они задумываются не так часто, а наслаждаются моментами здесь и сейчас. В этом и есть прелесть = говорил Хинохара. Он советовал брать пример с юнцов, у которых "горят глаза" и еще есть достаточно оптимизма.

Следите за весом и здоровьем

Японский врач советовал всем своим коллегам, да и пациентам, тщательно наблюдать за изменениями в своем организме и теле. Чтобы параметры было легче проанализировать, он предложил завести "тетрадь здоровья". В ней Хинохара предлагал записывать уровень холестерина, глюкозы в крови, показатели артериального давления, вес и так далее.

Усердно работайте

Трудиться нужно всегда и до последнего вашего дня. Так считал японский долгожитель. Именно этот процесс станет отличной профилактикой старческих умственных заболеваний. Все долгожители были максимально вовлечены в свое дело и вели активную социальную жизнь. Сам Сигэаки Хинохара работал по 18 часов семь дней в неделю.

Откажитесь от комфорта

"Благополучные условия быта расхолаживают людей и заставляют лениться", - писал в своих трудах японский доктор. Наличие машин, лифтов в доме делает жизнь неактивной. Хинохара призывал отказаться от комфорта. Он сам старался всегда ходить пешком, а поднимался в зданиях между этажами всегда только по лестницам, перешагивая через две ступеньки. Так он разрабатывал свои суставы.

Планируйте свою жизнь

Несмотря на убеждения японского врача жить сегодняшним днем, о будущем он также призывал задумываться. Сам вел ежедневник, в котором его график было расписан на несколько лет. Хинохара считал, что наличие планов - это отличный стимул двигаться вперед и жить.

Не копите материальное

Сигэаки Хинохара писал в своей книге "Жить долго, жить хорошо", что погоня за вещами — верный путь к стрессу. Не стоит копить годами барахло и материальное. Так считал врач. Он был уверен, что все это захламляет не только пространство, в котором мы живем, но и наши мысли. Хинохара советовал научиться избавляться от лишних вещей и содержать личное пространство в чистоте.

Занимайтесь спортом

Главный принцип Сигэаки Хинохары звучал так: "Сохранить ясность ума невозможно без физических движений". Он настоятельно рекомендовал заниматься активностями. Японский долгожитель недоумевал, почему утренняя пробежка или часовые тренировки в зале иногда приравниваются людьми к подвигу. Он считал эти занятиями такими же обязательными, как чистка зубов или завтрак.